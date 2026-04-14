Люди без близких друзей не асоциальны: причина гораздо глубже, - психологи

Психологи в очередной раз напоминают, что все мы – родом из своего детства, которое и сформировало наш способ взаимодействия с миром.

Взрослые люди, у которых нет близких друзей и романтического партнера, не обязательно являются асоциальными или неприятными в общении. Часто причина кроется в том, что с детства у них сформировался психологический механизм самозащиты, который заключается в минимизации социальных контактов ради собственного спокойствия. Об этом пишет издание Silicon Canals, ссылаясь на психологические исследования.

Как отмечает автор публикации, некоторые люди в детстве усвоили, что открытость в общении приводит к психологическим страданиям, а просьба о помощи заканчивается определенной формой наказания, а не собственно самой помощью. Во взрослом возрасте такие люди не обязательно становятся мрачными и неприятными в общении. Наоборот, они могут выглядеть доброжелательными и самодостаточными, однако они никого не подпускают по-настоящему близко к себе и никому не доверяют свои переживания и проблемы.

Британский психиатр Джон Боулби разработал так называемую теорию привязанности, которая утверждает, что ранний опыт взаимодействия с родителями определяет то, как человек строит отношения во взрослой жизни. Если ребенок получал поддержку и заботу, формируется безопасный тип привязанности. Если же родители были эмоционально холодными или непоследовательными – ребенок учится подавлять собственные потребности.

В таких случаях люди часто становятся "компульсивно самодостаточными", то есть чрезмерно полагаются только на себя и избегают контактов с другими, даже когда нуждаются в чужой помощи. По словам Боулби, это не означает, что таким людям не хочется близости – просто избежать потенциальной боли они хотят еще больше.

Научные исследования показывают, что примерно 20% взрослых людей имеют так называемый "избегающий тип привязанности". У таких людей нет проблем с социальными контактами, но им сложно углублять отношения. У них может быть много знакомых, но нет никого, кто знает их по-настоящему. Ученые подчеркивают: проблема не в отсутствии социальных навыков, а во внутреннем запрете на близкие отношения.

"Это не асоциальность. Это адаптация. Это ребенок, который понял правила своей конкретной семьи и следует им", – говорится в публикации.

Проблема лишь в том, что, когда этот ребенок вырастает и покидает родительский дом, привычка держаться от всех на расстоянии не исчезает, а лишь маскируется. Такой человек может выглядеть спокойным, но его организм переживает повышенный стресс. Кроме того, избегающий тип привязанности связан с более высоким риском депрессии и тревожности, которые часто остаются незамеченными.

"Взрослый без друзей не терпит социальную неудачу. Он успешно применяет единственную стратегию, которой научился в детстве", – объясняют специалисты.

В то же время долгосрочные исследования, в частности Гарвардское исследование развития взрослых, свидетельствуют: именно наличие близких отношений является ключевым фактором счастья и здоровья. Одиночество, по оценкам ученых, может быть не менее вредным, чем курение или ожирение.

Выход из этой ситуации, как отмечают авторы, не в увеличении количества знакомств, а в постепенном формировании доверия. В частности, речь идет о необходимости провести хотя бы один откровенный разговор, о способности поделиться своими настоящими эмоциями хотя бы с одним человеком.

