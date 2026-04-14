Рейсы отменены: в Японии извергся вулкан Сакурадзима, подняв столб пепла на высоту 3,4 км

Известно, что это стало первым мощным извержением в этом году и вторым за последние четыре месяца.

Самый активный вулкан Японии Сакурадзима в субботу днем снова извергся, подняв столб пепла на высоту около 3,4 км, пишет The Independent.

"Извержение началось после полудня из кратера Минамидейк, при этом обломки разлетались на расстояние до одного километра. Японское метеорологическое агентство повысило уровень опасности до третьего по пятибалльной шкале и призвало не приближаться к вулкану из-за риска падения камней и пирокластических потоков", – пишет СМИ.

В результате активности вулкана в аэропорту Кагосимы были отменены или задержаны рейсы, а на дорогах в самом городе и прилегающих районах, в частности Тарумидзу и Каноя, ввели ограничения движения – скопление пепла сделало поездки опасными. В то же время специалисты отметили, что извержение частично сняло напряжение внутри вулкана, вызванное скоплением магмы.

По данным издания Yomiuri Shimbun, это первое взрывное извержение с 13 декабря прошлого года. Вулкан расположен примерно в 8 км от центра Кагосимы – одного из крупнейших городов региона Кюсю – и регулярно засыпает его пеплом еще с VIII века.

Известно, что ранее Сакурадзима была отдельным островом, однако после мощного извержения 1914 года потоки лавы соединили ее с материком. Тогда погибли 58 человек, а пепел долетел даже до острова Хонсю.

По словам исследователей, вулкан остается почти непрерывно активным с 1955 года. В ноябре прошлого года он выбросил пепел на высоту 4,4 км и разбросал камни почти на 1,2 км от кратера, а в мае того же года серия меньших извержений вызвала перебои в авиасообщении.

Отмечается, что в августе 2013 года Сакурадзима сформировала один из самых высоких зафиксированных столбов пепла с 2006 года – до 5 км, временно погрузив часть Кагосимы в темноту. В 2015 году метеорологи даже объявили четвертый уровень опасности, предупреждая о возможном крупном извержении.

По оценкам ученых из Бристольского университета и Исследовательского центра вулкана Сакурадзима, обнародованным в 2016 году, вулкан может вызвать масштабное извержение в течение 30 лет, и с тех пор уже произошло несколько значительных активизаций. Он также является частью Тихоокеанского огненного кольца – сейсмически активного пояса, охватывающего значительную часть Тихого океана и на который приходится большинство землетрясений и извержений в мире.

Напомним, резервуар одного из самых взрывоопасных вулканов Земли заполняется магмой. Речь идет о подводном вулкане Кикай, который находится у побережья Японии.

По словам ученых, в последний раз он извергался 7 300 лет назад – он выбросил такое количество магмы, которым можно было бы покрыть всю территорию Центрального парка в Нью-Йорке слоем толщиной около 12 км. В последние годы наблюдатели замечали выход пара из кратера и не исключают мощного извержения.

