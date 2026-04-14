Цымбалюк после ДТП в Киеве показался на съемках

Накануне актер попал в аварию в столице.

Украинский актер, герой 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк после ДТП в Киеве вышел на связь в сети, опубликовав новое видео.

В своем Instagram в stories актер поделился роликом, на котором показался на съемках.

Судя по его образу и последним записям, сейчас в самом разгаре производство продолжения сериала "Любовь и пламя".

Тарас Цымбалюк попал в ДТП в Киеве - что важно знать

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 13 апреля, после празднования Пасхи, Тарас Цымбалюк попал в аварию в центре столицы. Он заявил, что в момент ДТП был пьян, но не за рулем:

"Пасху мы проводили в компании: я выпил и стал пассажиром, когда выехал от родителей, за руль моей машины сел мой Роман, который, конечно же, не употреблял... Я был рядом. Произошло непредвиденное – Ромчик наехал на бордюр клумбы, и машину занесло",

В Патрульной полиции Киева тем временем заявили, что совершивший аварию водитель сначала покинул место ДТП.

"Водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и столкнулся с припаркованными автомобилями Hyundai и Mazda, затем ушел с места происшествия, оставив авто и пассажиров, одним из которых был известный актер. Впоследствии мужчина вернулся на место происшествия и подтвердил, что он совершил ДТП", - говорится в сообщении полиции.

Там добавили, что на водителя составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) КУоАП, в дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

