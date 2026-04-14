В Украине разоблачили группу, которая монополизировала рынок и поставила под угрозу международные закупки, - СМИ

Согласно материалам расследования, эта сеть установила контроль над поставками дорогостоящего медицинского оборудования в Украину, используя продукцию мировых брендов GE Healthcare, Siemens и Varian.

В Украине раскрыта масштабная схема монополизации рынка медицинского оборудования, которая, по данным расследования Lenta.UA, на протяжении многих лет позволяла узкому кругу лиц контролировать государственные тендеры, имитировать конкуренцию и выводить сотни миллионов гривен через офшорные структуры.

Речь идет о группе, в которую входят Николай Кузьма, Наталья Тугай, Федор Кирпенко, Юрий Горин, Владимир Гизей и Иване Киванишвили, а также связанные с ними бизнес-партнеры, в частности фармацевтический предприниматель Петр Багрий. По материалам расследования, эта сеть установила контроль над поставками дорогостоящего медицинского оборудования в Украину, используя продукцию мировых брендов GE Healthcare, Siemens и Varian.

Монополия под прикрытием конкуренции

Ключевым элементом схемы стало создание группы формально независимых компаний, которые на тендерах выступали конкурентами, но фактически действовали согласованно. Это позволяло избегать реального снижения цен: в результате больницы вместо двух единиц оборудования могли приобрести лишь одну за те же средства.

Центром координации бизнеса, по данным расследования, стал киевский ТРЦ "Комод", где зарегистрированы и физически размещены компании группы, в частности "Протек-Солюшнз Украина" и связанные структуры. Именно с одних и тех же IP-адресов, как установил Антимонопольный комитет, подавались тендерные предложения различных "конкурентов" в системе Prozorro.

Швейцарские прокладки и контроль над брендами

Для обхода международных комплаенс-ограничений группа создала швейцарскую компанию Protech-Solutions Switzerland AG. Формально она выступала независимым европейским партнером, что позволило получить дилерские права на продукцию GE Healthcare в Украине.

В то же время реальное управление, как утверждается, осуществлялось из Киева, а ключевые фигуры - Федор Кирпенко и Роланд Арнольд - фигурируют в нескольких связанных структурах.

После приобретения Varian компанией Siemens, что создало конфликт интересов, группа искусственно "разделила" бизнес через компанию "Инноватек Мед". Однако владельцы и менеджмент остались прежними, что свидетельствует о формальном характере такого разделения.

Совместный бизнес "конкурентов"

Отдельным доказательством сговора называется создание в 2021 году компании "Энерджи Хелс", совладельцами которой стали одновременно представители "конкурирующих" структур: Иване Киванишвили, Наталья Тугай и Петр Багрий. Это подтверждает, что на тендерах они действовали как конкуренты лишь формально.

Международные связи и свидетельства изнутри

Расследование также указывает на международную составляющую бизнеса - в частности, совместную компанию Jemedi LTD в Грузии, совладелицей которой является Виктория Иванова. В публичных интервью она описала распределение ролей в группе: Кузьма отвечает за политические договоренности, Тугай - за финансы, а Киванишвили - за имитацию конкуренции.

Российский след и оборонные закупки

Отдельный блок расследования касается швейцарской компании Diatech SA, связанной с гражданином РФ Сергеем Сугробовым. Через нее, по данным авторов, осуществлялись поставки как медицинского оборудования, так и комплектующих для украинской оборонной сферы.

В Украине действовали компании-клоны - "Диатех Украина" и "ЕМГ Украина", которые имитировали конкуренцию на тендерах. После расторжения контракта с GE Healthcare группа, как утверждается, начала использовать "Диатех Украина" в качестве нового канала доступа к рынку.

Скандал с закупками Всемирного банка

Критическим моментом стала попытка манипуляций в тендере на закупку томографов за средства Всемирного банка. По данным расследования, технические требования, подготовленные консультантом Минздрава Ольгой Власенко, полностью совпадали с документацией "Протек Солюшнз Украина".

Дополнительным доказательством фальсификации стала идентичная ошибка в технических документах - "кариологическая" вместо "кардиологическая", которая повторилась и в тендерной документации, и в предложении компании, и даже в "паспорте" оборудования.

ОО "Киберщит" уже обратилась в Представительство Всемирного банка в Украине с требованием расследования.

Риски для государства

Ситуация ставит под угрозу реализацию проекта закупки циклотронов в рамках программы Ukraine Facility. Несмотря на скандалы, контракт получила компания "Протек Солюшнз Украина", которой уже выплачено 100% предоплаты, тогда как поставка запланирована только на 2027 год.

На фоне потери доверия со стороны GE Healthcare и международных партнеров существует риск срыва поставок и потери государственных средств.

Расширение влияния

Несмотря на скандалы, группа продолжает искать новые каналы. В частности, через другие подконтрольные компании она пытается работать с оборудованием Siemens и Samsung, а также сохранять доступ к продукции GE через альтернативные структуры.

Открытые вопросы

На этом фоне общество ожидает ответов от Министерства здравоохранения относительно:

возможного конфликта интересов в работе консультантов;

перспектив расторжения контрактов;

возврата уже уплаченных средств.

Расследование указывает на системную проблему - создание в Украине закрытого рынка медицинского оборудования, где конкуренция существует лишь формально, а ключевые решения принимаются в интересах узкого круга лиц.

