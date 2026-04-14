Украина заключила с ФРГ договор об оборонном сотрудничестве: Мерц сообщил детали

Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом заявил на брифинге канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, достигнуты договоренности о новом пакете помощи, который касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Германия в Европе является №1 по помощи в защите Украины.

"У нас есть 10 документов, которые уже подписаны. В частности, о ПВО, которая является одной из самых насущных для нас. Речь идет о ракетах для ПВО, в частности, ракетах PAC-2 и пусковых установках для систем IRIS-T. Мы благодарны за них. Отдельно благодарим за эту договоренность", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Украина и Германия продолжали работать над другими ракетами для "Пэтриотов", IRIS. Отметил, что необходимо сделать все для того, чтобы в Европе можно было производить все, что критически необходимо для своей защиты.

Оборонное сотрудничество ФРГ и Украины

Как сообщал УНИАН, в конце марта посольство Германии в Украине отмечало, что Германия профинансирует производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков STRILA для подразделений Национальной гвардии Украины.

Отмечалось, что многомиллионное соглашение также предусматривает обучение, логистическую поддержку и дальнейшую совместную разработку беспилотников.

В посольстве добавили, что производство дронов-перехватчиков будет расширено благодаря совместным усилиям немецкой компании Quantum Systems и украинского производителя WIY Drones, специализирующихся на разработке беспилотных систем. Система STRILA производится в Украине для оперативной доставки на поле боя.

