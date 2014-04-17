У Яценюка нет чрезмерных ожиданий от встречи Украина–ЕС–США-Россия в Женеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи с представителями бизнеса в Киеве.

“У меня нет чрезмерных ожиданий от этой встречи по одной простой причине - я не верю российской стороне. Все, что они говорят, не отвечает действительности, все, что они показывают, - политическая пропаганда и ложь. Все, что они распространяют по миру, есть ни что иное, как пропагандистские заготовки наподобие заготовок, которые были в 30-х годах перед событиями Второй мировой войны. Но этот процесс при любых обстоятельствах происходит, мы имеем единую общую позицию с нашими западными партнерами”, - отметил премьер.Читайте такжеВопрос Конституции не может обсуждаться в Женеве - Порошенко

Яценюк подчеркнул, что Россия, которая борется с терроризмом внутри своей страны, экспортирует терроризм в Украину.

“Если Россия действительно как постоянный член Совета Безопасности ООН имеет хоть какое-то виденье стабилизации ситуации, то пусть тогда Путин официально заявит, на пресс-конференции он должен был заявить: первое - он осуждает терроризм, второе - он обращается к своим диверсионным группам, чтобы они покинули территорию Украины безотлагательно..., третье - обращается к так называемым мирным протестующим с автоматами Калашникова выйти из помещений, и четвертое - что он обращается Калашниковы поставить на землю и с Богом выходить из помещений. Если эти люди сдадут оружие, выйдут из помещений, то мы рассмотрим вопрос о соответствующей ответственности этих лиц и возможно, амнистии этих лиц”, - сказал Яценюк.