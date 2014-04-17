Постпред Украины в ООН: Только Россия критикует действия украинской власти на Востоке страны

Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев подчеркнул, что украинская власть проводит антитеррористическую операцию в восточных регионах страны исключительно с целью защиты мирного населения и призвал Россию к невмешательству. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Еспресо.TV.

"Миротворческая операция, операция по восстановлению правопорядка на востоке Украины сделана для того, чтобы установить порядок и защитить людей. Эта операция направлена только на вооруженные группировки, которые совершают преступления", - сказал он

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Сергеев подчеркнул, что эти вооруженные группировки, действующие на Востоке страны, поддерживаются российскими силами, которые незаконно проникают на территорию Украины.

"Украина не удивлена тем, что только РФ критикует антитеррористическую операцию на Востоке Украины. Вы помните, что Россия - это та страна, которая наиболее часто использует контртеррористические инструменты в отношении своих граждан", - отметил он.

Сергеев очередной раз призвал Российскую Федерацию не вмешиваться во внутренние дела Украины и навести порядок у себя в стране.

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"План действий, представленный новым правительством Украины, является инклюзивным, учитывает проблемы всех регионов страны, направленный на поиск практических способов решения проблем, в том числе этнических меньшинств. Для того, чтобы мы смогли добиться поставленных целей, нам нужно, чтобы Россия оставила нас в покое", - подчеркнул украинский дипломат.

Сергеев осадил своего российского коллегу, который горячо и несколько агрессивно заявлял, что доклад Ивана Шимоновича сфальсифицирован и действия России в Крыму и на Востоке Украины правомерны.

"Не буду даже комментировать, поскольку российские коллеги все равно остаются при своем мнении и воспринимают ситуацию так, как им хочется. Хотите вы того, Виталий Иванович, или нет, но вам придется участвовать в обсуждении вопроса Крыма, поскольку это украинская территория, которая временно оккупирована. Пока она не вернется в состав Украины, мы будем ее обсуждать", - сказал Юрий Сергеев.