В Раде инициировано создание комиссии по деятельности банков «семьи Януковича» - депутат
В парламенте будет инициировано создание следственной комиссии относительно банков, которые прямо или косвенно контролируются семьей Януковича. Об этом заявил народный депутат Сергей Мищенко.
«Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда банки, которые вымыли из Украины сотни миллиардов гривен, продолжают спокойно работать и дальше выводить средства для семьи Януковича. Мы знаем, куда идут эти деньги - они идут на поддержку сепаратизма в Украине», - заявил народный депутат.
Читайте такжеНацбанк отключил 14 банков от валютного межбанка за дестабилизацию гривниМищенко также заявляет, что проверку этих банков блокируют коррумпированные судьи и один из заместителей главы Нацбанка Украины.
«Один из примеров. Правоохранители обращаются с требованием проверить деятельность Финбанка, который принадлежит приближенным к семье Януковича Грановскому и Кауфману. Но из-за трех судов в Одесской области эти решения блокируются», - отметил народный депутат, сообщает Газета.уа
Сергей Мищенко сообщил, что группа народных депутатов уже готовит обращение в Высший совет юстиции и в Высшую квалификационную комиссию судей Украины о деятельности этих так называемых судей. Мищенко отметил, что вопрос об их увольнении также будет поставлен в Верховной Раде.
«В то время, когда наши ребята под пулями борются с вооруженными сепаратистами и российскими диверсантами, банки семьи Януковича под прикрытием коррумпированных чиновников и судей продолжают выводить средства из Украины и приплачивать сепаратистам. В эту ситуацию должен немедленно вмешаться парламент», - убежден народный депутат.