В Раде инициировано создание комиссии по деятельности банков «семьи Януковича» - депутат

«Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда банки, которые вымыли из Украины сотни миллиардов гривен, продолжают спокойно работать и дальше выводить средства для семьи Януковича. Мы знаем, куда идут эти деньги - они идут на поддержку сепаратизма в Украине», - заявил народный депутат.

Читайте такжеНацбанк отключил 14 банков от валютного межбанка за дестабилизацию гривниМищенко также заявляет, что проверку этих банков блокируют коррумпированные судьи и один из заместителей главы Нацбанка Украины.

«Один из примеров. Правоохранители обращаются с требованием проверить деятельность Финбанка, который принадлежит приближенным к семье Януковича Грановскому и Кауфману. Но из-за трех судов в Одесской области эти решения блокируются», - отметил народный депутат, сообщает Газета.уа

Сергей Мищенко сообщил, что группа народных депутатов уже готовит обращение в Высший совет юстиции и в Высшую квалификационную комиссию судей Украины о деятельности этих так называемых судей. Мищенко отметил, что вопрос об их увольнении также будет поставлен в Верховной Раде.

«В то время, когда наши ребята под пулями борются с вооруженными сепаратистами и российскими диверсантами, банки семьи Януковича под прикрытием коррумпированных чиновников и судей продолжают выводить средства из Украины и приплачивать сепаратистам. В эту ситуацию должен немедленно вмешаться парламент», - убежден народный депутат.