Медведев заявил, что Кремль "внимательно наблюдает" за ситуацией в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главами правительств Казахстана и Беларуси.

Медведев уверен, что украинские власти должны наладить диалог со своим народом. По его словам, власти Украины должны признать, что «русские являются такими же людьми, как и украинцы, могут использовать свой язык в обиходе, по сути, являющийся вторым государственным языком».

«Это сложный диалог, но он очень необходим. Ну а люди имеют право на выражение своей позиции», - сказал Медведев.

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При этом, уточнил он, на Майдане были разные люди, которые высказали там свою позицию. «Там были разные люди, и они по-разному выражали свою позицию. Сегодня это делают люди на востоке Украины. Они тоже имеют на это право», - уверен премьер РФ.

По словам Медведева, украинская экономика находится в очень тяжелом состоянии. Вместе с тем, сказал он, на протяжении долгого времени Россия оказывала Украине экономическую поддержку. "Я уж не говорю о скидках на газ: одна скидка квартальная применялась плюс скидка к цене, которая заключалась в вывозной таможенной пошлине, которая была связана с заключением харьковского договора. Все это огромные суммы, которые украинские руководители могли и должны были потратить на развитие собственной страны и собственной экономики. Скажу прямо: они не потратили эти деньги туда, куда было надо", - заявил Медведев.