Противостояние между митингующими в Запорожье: в ход пошли яйца и петарды (онлайн-трансляция)

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Как передает кореспондент УНИАН, не смотря на озвученную договоренность «развести» митинги, чтобы избежать кровопролиття, между прокурором Запорожской области Александром Шацким (возглавившим прокуратуру региона по инициативе Запорожского Майдана – УНИАН) и лидера пророссийского митинга Артема Тимченко, участники митингов продолжают противостояние и сдерживаются только сотрудниками милиции, которыми руководит непосредственно начальник ГУ МВД Украины в Запорожской области Виктор Ольховский.

Несколько минут назад со стороны представителей Майдана в сторону участников Антимайдана начали бросать мелочь – деньги на выезд в Россию. Затем полетели яйца, и взорвалось несколько петард, которые некоторые участники противостояния приняли за свето-шумовые гранаты.

Непосредственному столкновению мешает кордон змилиции между митингующими.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Запорожья, частично пересекаясь по времени проведения, должны были пройти Майдан (заявку на проведение на площади перед Запорожской ОГА с 12-00 до 14-00 подала общественная организация «Украинська справа», традиционно подававшая заявки на проведение воскресных Майданов в Запорожье с конца прошлого года) и Антимайдан (заявку на проведение митинга у памятника Ленина , шествия к Аллее Славы и митинга на Аллее Славы в период с 11-00 до 14-30 подала Славянская гвардия).

Народная самооборона Запорожья объявила о проведении мобилизации из-за информации о возможных провокациях со стороны сепаратистов. Около ее штаба, расположенного в здании Запорожской ОГА сегодня с 9 утра появились люди в балаклавах и с битами.

Около 13-40 представители майдана, в том числе мужчины с дубинками, символикой Правого сектора и битами – в общей сложности около 400 человек двинулись в сторону Аллеи Славы, где проходил пророссийский митинг, организованный Славянской гвардией и собравший под знаменами СССР, РФ и Славянской гвардии около 400- 500 человек.

Шедшие от здания Запорожской ОГА двигались колонной с речевками «Україна понад усе!», «Одна єдина свободна Україна!» и т.п. Около 14-00 представители Майдана прибыли на Аллею Славы и началось противостояние.