Донецкая милиция опровергает информацию о захвате здания МВД

17:17, 12 апреля 2014
Политика
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На данный момент областное УВД не захвачено, но возле здания находятся пророссийские митингующие, заявили в МВД Донецка.

В МВД Донецка опровергают сообщения очевидцев / ostro.org

В Донецке милиция опровергает информацию о захвате здания Главного управления МВД Украины в области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил (в 16.45) руководитель Отдела по связям с обществненностью Главного управления МВД в Донецкой области Игорь Демин.

«На данный момент здание областного УВД не захвачено», - сказал он, отметив, что возле здания находятся пророссийские митингующие.

На вопрос о том, зачем в облУВД на автобусе прибыли правоохранители с георгиевскими ленточками и зашли вместе с митингующими в здание, ответил: «Никто никуда не заходил»

Демин также ничего не сказал по поводу того, что якобы часть правоохранителей требуют отставки начальника ГУ МВД в Донецкой области Константина Пожидаева.

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Ранее сегодня очевидцы сообщил УНИАН, что пророссийские активисты ворвались в здание областного УМВД со стороны третьего поста милиции.

По словам очевидцев, к зданию облуправления подъехал автобус, из которого вышли несколько десятков бойцов расформированного спецподразделения «Беркут» с прикрепленными георгиевскими ленточками.

Митингующие, которые в этот момент находились около здания, пропустили бойцов в здание УМВД и вместе с ними вошли в здание.

Один из правоохранителей заявил о поддержке пророссийского протеста.

Митингующие заявляют, что правоохранители требуют отставки глав областного МВД Константина Пожидаева.

Также очевидцы сообщили корреспонденту УНИАН, что пророссйские митингующие захватили здание областного управления СБУ.

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