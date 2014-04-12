В Донецке сепаратисты захватили здания МВД и СБУ - очевидцы

Как передает корреспондент УНИАН, со слов очевидцев происходящего, пророссийские активисты ворвались в здание областного УМВД со стороны третьего поста милиции.

По словам очевидцев, к зданию облуправления подъехал автобус, из которого вышли несколько десятков бойцов расформированного спецподразделения «Беркут» с прикрепленными георгиевскими ленточками.

Митингующие, которые в этот момент находились около здания, пропустили бойцов в здание УМВД и вместе с ними вошли в здание.

Один из правоохранителей заявил о поддержке пророссийского протеста.

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Митингующие заявляют, что правоохранители требуют отставки глав областного МВД Константина Пожидаева.

Также очевидцы сообщили корреспонденту УНИАН, что пророссйские митингующие захватили здание областного управления СБУ.

Корреспондент УНИАН проверяет достоверность информации у правоохранителей.