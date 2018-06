Процесс федерализации может привести к расколу Украины – США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд во время прямого включения на 7-м Киевском форуме безопасности «Безопасность на линии разрыва» (“On the Fault Line: to be Secure In - Between”) сегодня в Киеве.

"Конституционная реформа должна быть сугубо украинской... Именно украинцы должны решать, как будет выглядеть ваша страна в будущем, а не внешние силы. И абсолютно неприемлемо для России выдвигать требования относительно федерализации, что подвело бы Украину к большим рискам распада страны", - сказала она.

Нуланд также подчеркнула, что между регионами Украины должен быть диалог.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

Так, в конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает совместно с США и Евросоюзом сформулировать общие призывы к Киеву с целью инициации общенационального диалога, итогом которого станет новая Конституция, которая будет "гарантировать федеральное устройство Украины".

В Министерстве иностранных дел Украины расценили высказывание Лаврова как требование полной капитуляции Украины, ее раскола и уничтожения украинской государственности.