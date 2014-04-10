США: За сепаратистскими провокациями на Востоке Украины стоят российские спецслужбы

Во время слушаний в Хельсинкской комиссии при американском Конгрессе заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд рассказала, что в захватах государственных зданий в Харькове, Донецке, Луганске и Мариуполе Вашингтон четко видит руку Москвы, сообщает Голос Америки.

«Это далеко не стихийные события. Эти инциденты имеют все признаки оркестрованной кампании с подстрекательством, сепаратизмом и саботажем украинской государственности, что делается по указке и с помощью российских сил безопасности».

Нуланд представила политику США по разрешению кризиса: финансовая помощь Украине вместе с МВФ и европейскими партнерами, давление на Россию и одновременные переговоры с целью деэскалации кризиса, и последнее - усиление боеспособности партнеров по НАТО в регионе.

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Также США фиксируют немало случаев нарушения прав человека в Крыму. Государственный секретарь США Джон Керри, сказала его заместитель, даже передал Министру иностранных дел России Сергею Лаврову документы, удостоверяющие ухудшение ситуации с правами человека на полуострове после его оккупации Россией.

«Сообщения о нарушениях прав человека в Крыму после его оккупации Россией, шокируют. На прошлой неделе крымскотатарский активист, который протестовал против российской оккупации полуострова, был похищен, подвергнут пыткам и убит пророссийскими вооруженными формированиями», - заявила она.