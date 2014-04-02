"5 канал" не пустили в Россию, съемочная группа до сих пор не выходит на связь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебейнос.

“Действительно, есть информация о том, что задержана съемочная группа «5 канала» в составе трех человек”, - сказал Перебейнос.

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По его словам, посольство Украины в Российской Федерации выясняет детали и обстоятельства этого инцидента. Посольству дано поручение принять меры и приложить усилия для выяснения обстоятельств инцидента и освобождения журналистов.

Как сообщает «Украинская правда», журналиста «5 канала» Олега Криштопу не пустили в Россию, сказав, что ему запрещен въезд. Об этом рассказал коллега Криштопы Святослав Цеголко.

"Нашего журналиста Олега Криштопу не пустили в Россию. По словам девушки Олега, на границе сказали: он персона нон-грата. Олег поехал на границу Черниговской области в районе населенного пункта Семеновка-Климово снимать российские танки", - сообщил Цеголко.

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В свою очередь, ведущая «5 канала» Татьяна Даниленко сообщила, что это произошло около 12:30. Кроме того, был задержан водитель съемочной группы. Причиной стало то, что из его бумажника выпали наклейки Майдана, когда он доставал документы на пункте пропуска.

После этого, по словам Даниленко, водителя задержали для дачи объяснений. По состоянию на 14:20 со всей съемочной группой потеряна связь.

С Криштопой и оператором связь потеряли в 12.30.