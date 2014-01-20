В милиции не знают о задержании съемочной группы радио “Свобода”
В Главном управлении МВД Украины в Киеве пока что не владеют информацией о причинах задержания съемочной группы радио “Свобода”.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичного главка милиции.
“Мы видели эту информацию. Сейчас выясняем и будем разбираться”, - сообщили в прес-службе.
Как сообщал УНИАН, радио «Свобода» заявило, что правоохранители задержали его съемочную группу.
После 8.00 журналисты пошли снимать события на улице Грушевского. В течение нескольких минут во время паузы в столкновениях митингующих и милиции они подошли почти вплотную к кордонам правоохранителей. Впоследствии трансляция радио «Свобода» прервалась.
Радиостанция пытается узнать о причинах задержания и то, куда повезли журналистов.
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Силовики, которые ночью обстреливали митингующих на улице Грушевского пластиковыми пулями и свето-шумовыми гранатами, целились также и в журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности.
От разрыва свето-шумовой гранаты прошлой ночью пострадал и журналист радио «Свобода». Он получил многочисленные ссадины и ушибы. Перед тем он успел снять, как сотрудник правоохранительных органов целит прямо в него.