В милиции не знают о задержании съемочной группы радио “Свобода”

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичного главка милиции.

“Мы видели эту информацию. Сейчас выясняем и будем разбираться”, - сообщили в прес-службе.

Как сообщал УНИАН, радио «Свобода» заявило, что правоохранители задержали его съемочную группу.

После 8.00 журналисты пошли снимать события на улице Грушевского. В течение нескольких минут во время паузы в столкновениях митингующих и милиции они подошли почти вплотную к кордонам правоохранителей. Впоследствии трансляция радио «Свобода» прервалась.

Радиостанция пытается узнать о причинах задержания и то, куда повезли журналистов.

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Силовики, которые ночью обстреливали митингующих на улице Грушевского пластиковыми пулями и свето-шумовыми гранатами, целились также и в журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности.

От разрыва свето-шумовой гранаты прошлой ночью пострадал и журналист радио «Свобода». Он получил многочисленные ссадины и ушибы. Перед тем он успел снять, как сотрудник правоохранительных органов целит прямо в него.