Яценюк предлагает Кремлю переговоры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в среду в ходе 10-й международной инвестиционной конференции в Киеве.

«Министры иностранных дел Украины и России должны встретиться в ближайшее время. В формате контактной группы, которая была предложена три недели назад», - сказал Яценюк.

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По его словам, переговоры коснутся аннексии Крыма, которую «Украина никогда не признает», а также экономических вопросов.

Напомним, что 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.