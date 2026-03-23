Россия использует морские дроны: Плетенчук объяснил, насколько это опасно

Цели, которые потенциально могут преследовать российские морские дроны, известны, поскольку они и сейчас подвергаются атакам.

Российская оккупационная армия имеет на вооружении морские беспилотные катера, которые время от времени применяет, но Украина значительно опережает противника в этой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили прокомментировать, насколько сейчас реальна угроза применения беспилотных катеров в Черном море со стороны россиян, изменилось ли что-то в этом направлении в последнее время.

"На самом деле, да. Это интересно тем, что на старте полномасштабного вторжения у них был фору. Хотя бы потому, что у них уже были подобные системы на вооружении еще до начала полномасштабного вторжения. Но да, сейчас они вынуждены догонять, и уже не первый год, в принципе. Считаем ли мы эту угрозу реальной? Да, считаем. Готовимся ли? Да, готовимся. Есть ли масштабирование? Пока что - нет", - подчеркнул Плетенчук.

Видео дня

Он пояснил, что масштабирования указанной отрасли у противника пока нет из-за того, что она требует быстрой адаптации. Как отметил Плетенчук, ВМС на собственном опыте могут подтвердить: "то, что работает сегодня, уже не работает завтра".

Период апробации, добавил спикер, любых подобных систем - длительный, потому что ни одна из сторон не стоит на месте, и средства противодействия развиваются так же, как и тактика их применения.

"Поэтому это отставание у россиян сказывается. Это одна из тех причин, помимо обороны с нашей стороны, почему они не имеют какого-либо серьезного успеха в применении подобных систем", - подчеркнул представитель ВМС Украины.

В то же время он отметил, что уже фиксировались неоднократные случаи применения противником морских дронов в Черном море и, к сожалению, некоторые из них имели последствия. Однако по успешности и интенсивности применения этих средств Украина значительно опережает врага.

По словам представителя, цели, которые потенциально могут преследовать российские морские дроны, известны, поскольку они и сейчас подвергаются атакам оккупантов, в частности это портовая инфраструктура и гражданские коммерческие суда. Другой вопрос, добавил военный, смогут ли захватчики адаптировать эти средства поражения к современным условиям ведения войны на море. Сейчас эта отрасль не стоит на месте - ее развивают как Украина, так и РФ. Плетенчук добавил:

"Враг пытается копировать наши кейсы, как наши технические решения, так и тактику применения. Поэтому да - это динамика. Нельзя сказать: "Здесь построили забор, и теперь все будет хорошо". Нет. Это отрасль, в которой нужно постоянно придумывать что-то новое, и мы, соответственно, этим и занимаемся".

Использование морских дронов

Как писал УНИАН, морские дроны СБУ Sea Baby неоднократно поражали российские цели. Например, в прошлом году в Черном море был атакован танкер "теневого флота" РФ Dashan. Судно под флагом Коморских островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". В результате удара танкер получил критические повреждения.

В то же время в прошлом году, 28 августа, стало известно, что российская оккупационная армия нанесла удар по одному из кораблей Военно-морских сил ВСУ. Сообщалось о погибших и раненых. В ВМС ВСУ отметили, что не могут распространять всю информацию, но говорилось, что в любом случае экипаж достойно встретил опасность, а потери личного состава минимальны. В то же время Министерство обороны РФ заявило, что морским дроном в устье Дуная поражен разведывательный катер "Симферополь".

Вас также могут заинтересовать новости: