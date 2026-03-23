Еврокомиссия хочет получить 'разъяснения' от правительства Орбана о связях с РФ, - Politico

В Еврокомиссии серьезно обеспокоены информацией о передаче министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто секретных данных россиянам.

Европейская комиссия хочет получить объяснения от Будапешта относительно громких обвинений в том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто делился с Москвой информацией о конфиденциальных переговорах с участием других стран-членов ЕС. Об этом сообщает издание Politico.

В частности, как объяснила пресс-секретарь по вопросам иностранных дел и политики безопасности Еврокомиссии Анитта Гиппер, соответствующая информация вызывает "большую обеспокоенность", поскольку доверие между странами-членами и институтами Евросоюза является основополагающим для функционирования ЕС.

По ее словам, Еврокомиссия ожидает "разъяснений" от венгерского правительства.

В то же время венгерский глава МИД Сийярто опровергает информацию о том, что Будапешт поддерживает тесные контакты с Кремлем на протяжении всей войны против Украины и что он даже использовал перерывы во время европейских встреч для информирования о ходе этих встреч российского министра иностранных дел.

Как сказал венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока, такая информация не соответствует действительности.

"Это фейковые новости, которые сейчас распространяются как отчаянная реакция на то, что партия "Фидес" [политическая сила действующего премьер-министра Виктора Орбана] набирает обороты в предвыборной кампании. Но венгерских граждан не обманешь", - подчеркнул Бока.

Как известно, парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

В свою очередь, как сообщила в социальной сети Facebook оппозиционная политик из партии "Тиса" Анита Орбан (ее партия является главным конкурентом партии "Фидес" на выборах), вероятное будущее правительство во главе с партией "Тиса" немедленно начнет расследование связей между Петером Сийярто и Россией.

Она считает "национальной трагедией" то, что венгерская внешняя политика под управлением партии Виктора Орбана "Фидес" дошла до такого состояния.

Оппозиционный политик обещает восстановить "суверенную венгерскую внешнюю политику".

Что этому предшествовало

Недавно издание The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности распространило информацию, что Сийярто на протяжении многих лет неоднократно звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях Евросоюза, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможных решениях.

Вас также могут заинтересовать новости: