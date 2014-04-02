МИД РФ раскритиковал украинскую Конституцию и уже дает указания по ее исправлению

«Отсутствие в стране сбалансированного основного закона, который адекватным образом учитывал бы интересы всех национальных и языковых групп, стало причиной политических катаклизмов, на протяжении долгих лет сотрясающих основы украинского государства, расшатывая его фундаментальные устои, ставя под сомнение способность граждан Украины к самостоятельной жизни и саморазвитию», - отмечается в сообщении.

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В россиийском ведомстве отмечают, что экономический кризис в Украине произошел из-за авантюризма политиков и безответственности череды правительств, не интересовавшихся судьбой сограждан.

«Убеждены в том, что целью и итогом подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины должна быть не косметическая ретушь прежних текстов, а появление глубоко переработанного и обновленного общественного договора, который воспринимался бы полиэтничным украинским обществом как прочный и надежный", - говорится в сообщении ведомства, сообщает РИА Новости.

В нем отмечается, что этот договор должен быть рассчитан на длительную перспективу и гарантировать "равноправие регионов и национальностей фундамент правового государства, без которого Украина не сможет решить стоящие перед ней неотложные политические задачи, связанные, в частности, с подготовкой к грядущим президентским и парламентским выборам".

"Не говоря уже о том, чтобы выбраться из глубочайшего экономического кризиса, в который страну ввергли авантюризм политиков и безответственность череды правительств мало интересовавшихся все эти годы судьбой рядовых сограждан», - говорится в сообщении.

Россию настораживает закрытость обсуждения конституционной реформы в Украине, Москва не видит реального прогресса в этом вопросе, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в среду на сайте ведомства.

«Настораживает то, что работа над реформированием конституции, если она вообще началась, проходит за закрытыми дверями, без должного освещения в СМИ и абсолютно необходимого в таких случаях широкого обсуждения с участием независимых экспертов и общественных организаций», - отмечается в сообщении.