Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 24 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,88 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,83 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 1 копейку.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,88 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 20 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,83/43,86 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,90/50,92 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 23 марта подешевел на 4 копейки и составил 44,15 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,58 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 7 копеек и составлял 51,07 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,25 гривни за евро.

Доллар на мировом рынке сегодня укрепился на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что резко снизило аппетит инвесторов к риску и повысило спрос на безопасные активы. На валютном рынке индекс доллара, отражающий его курс к корзине основных валют, вырос на 0,29% – до 99,83. Евро подешевел до 1,1526 доллара, фунт стерлингов – до 1,329 доллара, а иена ослабла до 159,55 за доллар.

