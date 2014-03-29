Уволенные из Минобороны коррупционеры сейчас возвращаются на должности - Тенюх

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время 28-го съезда ВО «Свобода». (УНИАН: Тенюх возглавлял Минобороны с 27 февраля по 25 марта 2014 года. Его сменил Михаил Коваль).

Тенюх отметил, что из Министерства обороны были уволены во время его руководства “заместители министров, ушли серьезные генералы, которые были задействованы во многих схемах”. При этом он добавил, что, “к сожалению, я это не выполнил до конца, потому что в сложившейся ситуации те наши разные видения с нашим политическим руководством не дают мне возможности, чтобы выполнить эти задачи и, возможно, им также”.

Тенюх отметил, что поэтому он принял решение уйти в отставку.

Он подчеркнул, что “уже на вчерашний день всех тех, кого я отправил, уже стоят и возвращены на прежние места». «Потому выводы делать вам”, - добавил он.

Тенюх отметил, комментируя ситуацию с Крымом, что возникает очень много вопросов, в том числе: почему российская армия перешла границу беспрепятственно, почему не были выведены украинские корабли, почему не были привлечены внутренние войска для защиты парламента Крыма.

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Тенюх убежден, что России не удалось выполнить тот план, который она задумала, в частности, буквально за несколько дней захватить не только Крым, но и Украину. “Они думали, что эта операция завершится за два дня. Они думали, что, зная в каком состоянии находятся Вооруженные силы Украины, мы ринемся голыми туда (речь идет о Крыме - УНИАН) и они придут в Киев большим маршем, но этого не произошло”, - сказал он.

Тенюх подчеркнул, что сегодня украинские группировки войск, которые находятся на границе с РФ, готовы дать отпор оккупантам.