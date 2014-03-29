Тенюх рассказал, почему украинские корабли "вовремя" не вывели из Крыма

Бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх утверждает, что именно по команде бывшего начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Юрия Ильина украинские корабли были возвращены в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тенюх сообщил во время выступления на съезде ВО “Свобода”.

Он отметил, что ему очень часто задают вопрос, почему не были выведены украинские корабли из Крыма, когда началось обострение ситуации.

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По словам Тенюха, за день до его назначения, «когда уже была начата аннексия Крыма, командование, которое находилось полностью под влиянием ЧФ РФ, все же вывело корабли, но корабли вывело и завело потому, что бывший начальник Генштаба Ильин дал команду эти корабли вернуть на базу».

Тенюх сказал, что «когда корабли зашли на базу, то сразу же были заблокированы оккупантами».