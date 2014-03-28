Премьер уверен, что Крым вернется в состав Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы «Шустер LIVE» на Первом Национальном.

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«Россия осуществила военную агрессию, Россия захватила нашу территорию, Россия нарушила все международные договоренности. Россия повела себя как вооруженный бандит, который под лозунгами братства и дружбы пришел и просто украл часть Украины. Я вас могу заверить, придет то время, когда те, которые захватили украинскую территорию и сейчас аплодируют российской военной интервенции будут извиняться перед Украиной, и Крым будет украинским. Такое время будет», - уверен премьер.