Украина договорилась с РФ о выводе всех украинских военных из Крыма с вооружением - Тенюх

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх.

Он отметил, что на сегодня запланированы переговоры первого заместителя начальника Генштаба Украины ВСУ Геннадия Воробьева с заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым относительно механизма и порядка выполнения достигнутых договоренностей.Читайте такжеРада не схвалила відставку Тенюха

По словам Тенюха, на сегодняшний день есть план, в соответствии с которым, в первую очередь, состоится выведение личного состава и вооружения, техники, сил и средств ПВО, кораблей и материально-технических средств.

Тенюх считает, что данные средства позволят “сохранить ядро Военно-морских сил, вооружения и военную технику для дальнейшего повышения обороноспособности Украины”.Читайте такжеСНБО поручил Минобороны вывести украинских военных из Крыма

Тенюх отметил, что стоимость имущества, которое находится в Крыму, “оценивается в 11 млрд 439 тыс. (не назвав, в какой валюте — УНИАН)”.

По его словам, объем боеприпасов, которые необходимо вывезти из Крыма, составляет “36 тысяч тонн”.