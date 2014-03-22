Тенюх обвинил военных в Крыму в "слабой моральной обстановке" и велел "не плакаться"

Тенюх в рамках телемарафона ТСН сообщил, что приказ обороняться был дан военным, а также армейцы давно получили разрешение на использование оружия.

Нерешительные действия военных на местах министр пояснил плохой подготовкой армии и недостаточным вниманием к военной подготовке в течение спокойных лет.

Заместитель командира батальона Керченской морской пехоты Алексей Никифоров в прямом эфире сказал министру, что его подчиненные находятся в трудном положении из-за неопределенности действий из центра.

Никифоров также обвинил и.о. министра в том, что тот ни разу не разговаривал с командиром по телефону.

"Ни одного представителя генштаба за все это время не было на территории части. Ни одного представителя командования Военно-морских сил не было на территории части за все время с первого числа. У меня каждый день были только представители Российской Федерации. Я их генералов изучил более, чем своих, понимаете? "- заявил он.

По его словам, в его части есть желающие перейти на сторону Российской Федерации.

Никифоров напомнил, что в пятницу на территории части, ранее заблокированной, был поднят российский триколор.

"У меня на данный момент 49 человек, которые хотят выехать в Украину (на материк). Которые хотят выполнять задачи по назначению в Вооруженных силах Украины. И еще человек 20, которые хотят просто уволиться. Которые не могут уже даже думать о том, чтобы служить. и другие просто хором подписывают сейчас контракты и рапорты о том, чтобы служить Вооруженных силах России ", - сказал он.

В ответ на это был обвинен в слабом характере.

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"Первое - вы военный человек, если вы изменили присяге, то так и скажите, и не надо здесь рассказывать. Вы должны стойко выносить все тяготы. А плакаться - это вопрос не для мужчины, и тем более не для пехотинца. Мне обидно, что у вас такая слабая моральная обстановка в коллективе. Когда вы набирали своих контрактников, должны были думать об этом времени, а не о "потешных войсках", - заявил Тенюх.

Также в недостаточной подготовке он обвинил офицеров по воспитанию и парламент, который не дает армии указания относительно дальнейших действий на полуострове.