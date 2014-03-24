Пограничники опровергают заявления о потоке беженцев из материковой Украины в Крым

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Администрации Государственной пограничной службы Украины к заявлению самопровозглашенного первого вице-премьера Крыма Рустама Темиргалиева о том, что в Крым ежедневно прибывает около 200 беженцев из Украины, их общее количество уже достигло нескольких тысяч.

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«Ничем не подтвержденная информация постоянно звучит из уст так называемых «лидеров» Крыма и информационных сообщений российских масс-медиа», - говорится в комментарии.

Государственная пограничная служба заявляет, что на данное время не зафиксировано случаев, когда бы люди ехали в АР Крым с вещами, большими группами или семьями. Также не наблюдается и других фактов, которые указывали бы, что граждане убегают в Крым как беженцы или ради лучшей жизни.

«Вместе с тем, еще недавно российские средства массовой информации неоднократно подавали информацию о том, что украинцы массово бегут в Россию из-за ситуации, которая сложилась в Украине. Однако в видеоматериалах использовали кадры из пункта пропуска «Шегини», что на границе с Польшей. Называли цифры в более 100 тысяч человек. При этом пересечение границы с Россией по участку Восточного регионального управления Госпогранслужбы в среднем за сутки, как в Украину, так и на выезд из Украины, составляет 45-50 тысяч лиц разного гражданства», - заметили в Госпогранслужбе, добавив, что в то же время российские СМИ не сообщали о выезде людей из Крыма.

Так, по данным Госпогранслужбы, с начала конфликта с полуострова вынужденно выехали более 1 тысячи человек. Также зафиксированы факты, когда граждане Украины, которые были вынуждены покинуть Крымский полуостров, просили убежища в странах ЕС. На данное время зафиксировано 34 таких случая. В частности, группа из 32 крымских татар (в том числе 17 детей) в пункте пропуска «Шегини», что на Львовщине, сообщили, что проживали вблизи Евпатории, и в связи с тем, что помогали украинским военным, их начала преследовать так называемая нынешняя власть Крыма. Выезжают они в Республику Польша для получения статуса беженцев, чтобы избежать насилия.