5 тысяч крымских татар уехали из оккупированного российскими войсками Крыма - Джемилев

Об этом народный депутат Украины Мустафа Джемилев сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, речь идет о женщинах и детях, которых мужчины вывозят в безопасное место, а сами возвращаются в Крым.Читайте такжеДжемилев уверяет, что массового оттока людей с территории Крыма не наблюдается

Он также сообщил о создании международного фонда помощи беженцам из Крыма. Джемилев убежден, что число беженцев будет зависеть от политики украинской власти.

Он отметил, что крымскотатарский народ никуда не пойдет со своей земли.

Справка УНИАН. В целом в Крыму проживает около 300 тыс. крымских татар.