В Кабмине объяснили, какое российское имущество могут конфисковать как компенсацию за Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга в Кабинете министров.

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"Вопрос будет стоять исключительно об объектах государственной собственности (России - УНИАН) на территории Украины и смежных государств", - сказал министр.

По его словам, перечень таких объектов станет известен, как только будут поданы иски в суды.

Как сообщал УНИАН, 21 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что власть Украины оценивает в сотни миллиардов долларов ущерб от присвоения Россией украинской собственности в АР Крым.