В Кабмине объяснили, какое российское имущество могут конфисковать как компенсацию за Крым
17:32, 24 марта 2014Политика
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Украина не будет отбирать в качестве компенсации за потери в Крыму имущество российских компаний и частных лиц, находящееся на ее территории.
Перечень конкретных объектов пока неизвестен
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время брифинга в Кабинете министров.
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"Вопрос будет стоять исключительно об объектах государственной собственности (России - УНИАН) на территории Украины и смежных государств", - сказал министр.
По его словам, перечень таких объектов станет известен, как только будут поданы иски в суды.
Как сообщал УНИАН, 21 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что власть Украины оценивает в сотни миллиардов долларов ущерб от присвоения Россией украинской собственности в АР Крым.
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