В Кабмине обещают максимальную помощь украинцам в Крыму, сохранившим гражданство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко сегодня во время брифинга в Кабинете министров.

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"Все граждане Украины, находящиеся на территории Крыма, будут защищаться нашими органами государственной власти", - уверил министр.

Он напомнил, что сейчас в Верховной Раде находится законопроект об оккупированных территориях.

По мнению Петренко, этот документ должен быть принят в ближайшее время, "потому что он включает вопрос защиты конституционных прав граждан, проживающих на временно оккупированных территориях".

"И те граждане, которые останутся с украинским гражданством, будут получать максимальное содействие и помощь от наших органов государственной власти", - сказал Петренко.