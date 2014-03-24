Руслана: Если Турчинов и Яценюк не услышат Майдан, то у них будут проблемы

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк не слышат Майдан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила общественный активист, член Совета объединения «Майдан» Руслана Лыжичко.

Читайте такжеРуслана обвинила новую власть в кулуарных договоренностях

По ее словам, Яценюк и Турчинов не контактируют с людьми на Майдане и не слышат их требований.

“Если власть не услышит Майдан, а сейчас она его не слышит, у власти будут проблемы. Если не будет назначен координатор со стороны этих должностных лиц, то я буду считать, что Турчинов и Яценюк не услышали Майдан”, - сказала Руслана.

Кроме того, она добавила, что вчера во время воскресного вече на Майдане люди едва сдерживались от того, чтобы не выразить свои негативные эмоции по поводу позиции власти относительно событий в Крыму.

Читайте такжеРуслана заявила о возможном покушении на нее

Сама же Лыжичко считает, что центральная власть не боролась за Крым вообще. “Мы Крым не проиграли, мы его подарили”, - сказала Руслана. Она добавила, что такое убеждение у нее возникло после того, как она пообщалась с военными, которые сейчас находятся на полуострове.

Кроме того, Руслана сказала, что на Майдане определенные группы лиц уже пытаются устраивать провокации. Она отметила, что знает этих людей, которые организуют провокации, но пока еще не хочет называть их фамилии.