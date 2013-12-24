Сегодня всех желающих будут записывать в объединение "Майдан"

Сегодня на столичном Майдане Незалежности начнется запись всех желающих в Народное объединение “Майдан”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщил народный депутат, один из лидеров партии “Батькивщина” Александр Турчинов.

“Вчера состоялось заседание совета “Майдана”. Принято решение о регистрации нашего объединения, и, в соответствии с законодательством, если объединение имеет всеукраинский статус, то это должно отражаться в его названии. Поэтому Народное объединение будет называться Всеукраинское народное объединение “Майдан”. И уже сегодня во второй половине дня мы прямо на Майдане начнем прием желающих вступить во Всеукраинское объединение “Майдан”, - сказал Турчинов.

В свою очередь, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что совет “Майдана” формировался прозрачно, что там не делили должностей. “Я прошу, чтобы у нас прекратились любые дискуссии, что кто-то не доволен какой-то должностью. Мы не делили должностей. У нас все - уполномоченные лица. Все идет демократическим путем”, - заверил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря участники Народного вече на Майдане Незалежности в Киеве приняли резолюцию о создании Народного объединения «Майдан» для борьбы с действующей властью.

Участники вече избрали совет и сопредседателей объединения.

Сопредседателями совета «Майдана», которые возглавили объединение, стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

В состав совета также вошли Арсен Аваков, Тарас Бойкив, Алексей Гарань, Василий Гацко, Игорь Жданов, Андрей Ильенко, Ирена Карпа, Квит, Вячеслав Кириленко, Игорь Колиушко, Виталий Кличко, Руслан Кошулинский, Иван Крулько, Лыжичко, Игорь Луценко, Юрий Луценко, Мария Матиос, Андрей Мохник, Валерий Пацкан, Олег Осуховский, Сашко Положинский, Петр Порошенко, Виталий Портников, Сергей Рахманин, Егор Соболев, Сергей Соболев, Александр Сушко, Виктория Сюмар, Борис Тарасюк, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Олег Тягнибок, Валерий Чалый, Виктор Чумак, Зорян Шкиряк, Елизавета Щепетильникова, Арсений Яценюк.