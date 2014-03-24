В Одесской области неизвестные напали на склад с оружием

Нападавших было больше десяти человек. Они скрутили часового части и отобрали у него карабин СКС. Второй часовой начал стрелять в воздух, поднял тревогу и нападавшие скрылись.

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Сейчас на месте происшествия работает милиция и СБУ, сообщает Думская.

Отметим, что после демилитаризации в 2004-2005 годах сил МЧС Украини и превращения войск Гражданской обороны Украины в невоенную (специальную) Оперативно-спасательную службу гражданской защиты ей досталось в наследство большое количество оружия, в т.ч. автоматы 7,62 АКМ, 5,45 АКС-74У, пулемёты РПК, КПВТ, РПД-44, ПКТ, РПКС-74, ДТ, ПК, пистолеты ТТ, ПМ, АПС, винтовки СВД, карабины ‎СКС, гранатометы РПГ-2, различные наименования гранат и боеприпасов.

Оружие было вывезено из расформированных и реорганизованных воинских частей МЧС (за исключением необходимого для охраны и обороны имущества и объектов) и сконцентрировано на трех складах, в том числе в Жеребково.

Именно его и пытались захватить неизвестные.

В облуправлении внутренних дел, кстати, отрицают, что в Жеребково хранится оружие: «Нет там автоматов, только одежда», — отметил представитель пресс-службы облУВД.