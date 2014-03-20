Крымские сепаратисты задержали скрывшегося с оружием командира украинской погранзаставы

Об этом сообщила пресс-служба крымской милиции.

«Командир пограничной заставы, который покинул территорию части и забрал с собой при этом все имеющееся в наличии травматическое оружие и боеприпасы к нему, был задержан сотрудниками линейного отдела милиции на станции Симферополь - на территории железнодорожного вокзала. Похищенное из части имущество находилось у задержанного и было изъято. В настоящее время решается вопрос о привлечении военнослужащего к ответственности. Дело передано в ведение военной прокуратуры Крыма», - говорится в пресс-релизе.

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Как сообщал УНИАН, подконтрольная нелегитимным властям Крыма милиция сегодня сообщила, что рано утром 20 марта командир украинской погранзаставы, расположенной в селе Приветное близ Алушты – 28-летний Иван Николусь, покинул ее территорию. При этом он забрал с собой все имеющееся в наличии травматическое оружие и боеприпасы к нему. Своему помощнику начальник дал команду сообщить в милицию неправдивую информацию о том, что, якобы, четверо вооруженных неизвестных людей в масках, угрожая применением огнестрельного оружия, обезоружили часть. После этого скрылся с оружием в неизвестном направлении. Милиция объявила о розыске командира погранзаставы и не исключала, что в ближайшее время он попытается покинуть территорию Крыма.