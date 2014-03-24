Опубликованы фото "сокровищ" Ставицкого: часы, золото и нераспакованные пачки наличных

Во время операции в отношении Ставицкого к следствию попали материальные ценности почти на 10 миллионов долларов, сообщает Украинская правда.

В четырех квартирах Ставицкого были найдены 4,8 миллиона долларов, нераспакованных из американских оберток, 49,8 килограммов золота и огромное количество ювелирных изделий и часов - цена за единицу достигает 600 тысяч долларов.

В целом у экс-министра было изъято множество эксклюзивных часов, которые производились в ограниченном количестве. Некоторые уже изъяты из продажи, поэтому не всегда можно установить их стоимость в открытых источниках.

Например, часы Girard Perregaux (Жерар Перего) модель Opera One Three Bridges - настоящее произведение искусства, они имеют лимитированную серию и даже способны проигрывать мелодию. Такие часы уже сняты с производства - специализированные сайты сообщают, что последняя цена при продаже составила 615 тысяч долларов, а сейчас такие можно купить на аукционах.

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Другие чрезвычайно дорогие часы, изъятые у Ставицкого - это Bovet с турбийоном серии "Butterfly", которые также сняты с производства. Подобная более современная модель стоит 266 тысяч евро.

"Самым дешевым" является экземпляр Poljot International, модель Strela II - он стоит всего 3,5 тысячи долларов.

По информации следствия, Ставицкий имел счета за рубежом. "Мы работаем с ФБР и британскими спецслужбами. Были найдены и заблокированы зарубежные счета Ставицкого", - рассказал заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

Напомним, Ставицкий проходит по уголовному производству, открытому "по фактам совершения преступлений лицами из числа высшего руководства государства" - он главный фигурант в эпизоде отчуждения резиденции Межигорье из государственной собственности.