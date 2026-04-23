Деньги есть, а страх остался: 5 скрытых привычек людей, выросших в бедности

Многое из того, что выглядит как индивидуальные финансовые навыки, на самом деле формируется ещё в детстве.

Финансовые привычки в основном наследуются. Люди, выросшие в бедности, часто продолжают следовать определенным шаблонам уже во взрослом возрасте.

Есть пять довольно распространенных, но незаметных привычек, которые отличают тех, кто вырос в бедности, от людей, чье детство прошло в достатке. О них рассказывает ресурс VegOut.

1. Они смотрят на ценник, а не на этикетку

Люди, выросшие в условиях финансовой стабильности, часто выбирают знакомый бренд и идут дальше. Не потому, что они легкомысленны. А потому, что в детстве им не приходилось смотреть на ценник. Зато те, кто вырос в бедности, сначала обращают внимание на цену товара.

Исследования показывают, что мозг человека, испытывающего нехватку денег, реагирует на ценовые сигналы так же, как голодный человек реагирует на слово "торт". Когда доход растет, вы все равно будете смотреть на ценник, а не на бренд – просто вместо обычных макарон вы начнете применять эту модель поведения, скажем, к оливковому маслу, объясняет автор.

Ирония заключается в том, что привычка, которая в детстве казалась бережливостью, во взрослом возрасте становится привычкой, которая незаметно приносит больше достатка.

2. Они относятся к неожиданным деньгам так, будто их уже нет

Неожиданная премия, конверт с деньгами на день рождения – такие неожиданные поступления могут тратиться сразу. Спросите кого-нибудь, кто вырос в бедности, что бы он сделал с неожиданными 100 долларами, и ответ не заставит себя ждать: погасить долг, отложить деньги, починить что-нибудь.

Те же, кто вырос в финансовом достатке, чаще выберут путешествие, ужин или новую куртку. Не потому, что они легкомысленны, а потому, что деньги в их жизни всегда были неким возобновляемым ресурсом.

Исследования показывают, что люди, пережившие экономическую нестабильность, склонны экономить средства более агрессивно на случай потрясений, даже если текущий доход позволяет им расслабиться.

Однако та же осторожность, которая создает запас сбережений, обычно приносит худшие результаты на рынках. Люди, выросшие в бедности, заметно больше избегают рисков с долгосрочным капиталом, добавляет ресурс.

Люди, выросшие в обеспеченной семье, обычно лучше переносят волатильность рынка.

3. Они считают все в часах, а не в долларах

"Дайте человеку, выросшему в бедности, счет в ресторане на 60 долларов, и вы почти сможете увидеть, как он просчитывает это в голове: это почти вся смена на работе. Это четыре часа на прежней работе. Это неделя продуктов", – пишет ресурс.

Часто они тратят эти условные 60 долларов, но соотношение между суммой и временем работы ради этих денег часто остается в голове.

Люди, выросшие в достатке, мыслят другими категориями: бюджет на ужин, бюджет на путешествия, деньги на развлечения.

Это проявляется и в том, как разные люди ведут переговоры. Те, кто вырос в экономии, часто занижают стоимость своего труда, поскольку ориентируются на цифры, необходимые для выживания.

4. Им физически некомфортно тратить деньги на себя

Те, кто вырос в условиях экономии, часто испытывают физический дискомфорт, когда тратят деньги на себя. После покупки чего-то не очень необходимого они могут чувствовать вину.

"Люди, которые выросли, наблюдая, как их родители ссорятся из-за денег, часто становятся взрослыми, которым физически некомфортно тратить деньги на себя, даже когда математика говорит, что все в порядке. Тело научилось, что именно расходы являются причиной ссор. Тело не получило сигнала, когда изменилось состояние банковского счета", – подчеркивает автор.

5. Они путают дешевизну с ответственностью

Многие из тех, чье детство прошло в бедности, имеют неправильное понимание того, что означает "уметь распоряжаться деньгами", утверждает ресурс.

Если вы выросли в бедности, покупка самого дешевого варианта кажется добродетельным поступком. Вы чувствуете, что поступаете правильно, даже если в конечном итоге лучше было бы доплатить.

Но на самом деле "дешевый" и "экономный" – это не одно и то же.

Люди, выросшие в обеспеченной семье, часто допускают противоположную ошибку: покупают самый дорогой вариант, считая высокую цену синонимом качества.

Отдельно автор подчеркивает, что описанные выше привычки в основном не связаны с силой воли. Они связаны со средой, которая сформировала нервную систему.

