В ГПУ считают, что драгоценности и деньги Ставицкого подготовили к вывозу из Украины

Вчера во время обысков в помещениях бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, сотрудниками правоохранительных органов было изъято 42 килограмма золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

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Он заметил, что изъятые драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, которую можно было потом предъявить официальным органам при пересечении границы.

В свою очередь, первый заместитель и.о. генпрокурора Алексей Баганец допустил, что подобная перевозка вещей, наверное, не первая.

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Также журналистам были продемонстрированы изъятые во время вчерашних обысков слитки золота, драгоценности и деньги. Махницкий объяснил, что обыски у Ставицкого и в офисах, которые связаны с ним, нужно было проводить одновременно, чтобы сделать невозможным любое сокрытие документов.

При этом представители генпрокуратуры отметили, что по их убеждению, изъятые вещественные доказательства противоправной деятельности Ставицкого лишь небольшая толика от того, что он мог бы получить во время пребывания на должности и занимаясь незаконной деятельностью.

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В то же время, отвечая на вопрос журналистов, известно ли, где сейчас находится Ставицкий, работники генпрокуратуры уклонились от прямого ответа, сославшись на тайну следствия.