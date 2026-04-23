Двадцать третий день апреля будет очень важным для верующих людей из-за великого православного торжества. Украинцам также стоит запомнить, какой есть профессиональный праздник сегодня в Украине, чтобы не упустить шанс поздравить работников одной сферы. Есть также в эту дату немало интересных всемирных событий.
Какой сегодня праздник церковный
23 апреля верующие по новому стилю чествуют прославленного солдата Георгия Каппадокийского, известного как Георгий Победоносец. Святой считается покровителем мужчин с именами Георгий, Юрий и Егор, а также всех военнослужащих. Ему читается молитва за воинов о защите бойцов на поле боя.
В старом православном календаре также было определено, какой сегодня церковный праздник, а именно - день памяти запорожского гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного и мученика Терентия с сорока воинами.
Какой сегодня праздник в Украине
Дата памяти Георгия Победоносца в народе получила название Юрьев день. Это народно-религиозный праздник, в который принято молиться о военных, здоровье скота и хорошем урожае, а также работать на огороде.
Ещё 23 апреля празднуется Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник специалистов, которые помогают человеку найти выход из сложной ситуации и лучше разобраться в себе.
Какой сегодня праздник в мире
Всемирный день книги установлен на 23 апреля с целью пропаганды чтения как полезного для мозга увлечения. Эта дата также призывает людей ценить авторское право и отказаться от цифрового пиратства. В честь события многие книжные магазины устраивают распродажи, а библиотеки проводят праздничные мероприятия.
Есть ещё многие другие культурные и профессиональные международные праздники сегодня. Самые известные из них - это День английского языка и День испанского языка, День водителя школьного автобуса, День работника лаборатории, День настольного тенниса и День лабрадора.
Какой сегодня праздник в народе
Наши предки составили погодные приметы, которые касаются сегодняшней даты:
- если потеплело, то и май будет теплым;
- если во время захода солнца небо покраснело, то в этом году будет хороший урожай зерна;
- нарциссы уже отцвели - к раннему лету;
- гроза предвещает дождливый остаток весны и жаркий июнь.
По давним верованиям День Юрия считается удачным для работы на огороде и в саду, посадки деревьев, выпаса домашнего скота. Молодежь в праздник 23 апреля веселилась и плела венки. Есть в это число обряд для крепкого здоровья и физической силы - нужно умыться утренней росой.
Что нельзя делать сегодня
Среди главных запретов этого дня можно выделить конфликты, зависть, злобу и употребление спиртного. Не желательно в праздник сегодня ловить рыбу и собирать грибы в лесу. Также не стоит желать близким удачи и легкой дороги, иначе всё случится наоборот.