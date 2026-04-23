Дата 23 апреля известна как украинскими, так и международными праздниками.

Двадцать третий день апреля будет очень важным для верующих людей из-за великого православного торжества. Украинцам также стоит запомнить, какой есть профессиональный праздник сегодня в Украине, чтобы не упустить шанс поздравить работников одной сферы. Есть также в эту дату немало интересных всемирных событий.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

23 апреля верующие по новому стилю чествуют прославленного солдата Георгия Каппадокийского, известного как Георгий Победоносец. Святой считается покровителем мужчин с именами Георгий, Юрий и Егор, а также всех военнослужащих. Ему читается молитва за воинов о защите бойцов на поле боя.

В старом православном календаре также было определено, какой сегодня церковный праздник, а именно - день памяти запорожского гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного и мученика Терентия с сорока воинами.

Какой сегодня праздник в Украине

Дата памяти Георгия Победоносца в народе получила название Юрьев день. Это народно-религиозный праздник, в который принято молиться о военных, здоровье скота и хорошем урожае, а также работать на огороде.

Ещё 23 апреля празднуется Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник специалистов, которые помогают человеку найти выход из сложной ситуации и лучше разобраться в себе.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день книги установлен на 23 апреля с целью пропаганды чтения как полезного для мозга увлечения. Эта дата также призывает людей ценить авторское право и отказаться от цифрового пиратства. В честь события многие книжные магазины устраивают распродажи, а библиотеки проводят праздничные мероприятия.

Есть ещё многие другие культурные и профессиональные международные праздники сегодня. Самые известные из них - это День английского языка и День испанского языка, День водителя школьного автобуса, День работника лаборатории, День настольного тенниса и День лабрадора.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки составили погодные приметы, которые касаются сегодняшней даты:

если потеплело, то и май будет теплым;

если во время захода солнца небо покраснело, то в этом году будет хороший урожай зерна;

нарциссы уже отцвели - к раннему лету;

гроза предвещает дождливый остаток весны и жаркий июнь.

По давним верованиям День Юрия считается удачным для работы на огороде и в саду, посадки деревьев, выпаса домашнего скота. Молодежь в праздник 23 апреля веселилась и плела венки. Есть в это число обряд для крепкого здоровья и физической силы - нужно умыться утренней росой.

Что нельзя делать сегодня

Среди главных запретов этого дня можно выделить конфликты, зависть, злобу и употребление спиртного. Не желательно в праздник сегодня ловить рыбу и собирать грибы в лесу. Также не стоит желать близким удачи и легкой дороги, иначе всё случится наоборот.

