23 апреля по новому церковному календарю вспоминают великомученика Георгия Победоносца. Эта дата также приходится на четвертый день Проводной недели, когда по традиции поминают усопших и посещают кладбища. Рассказываем, какие обычаи связаны с этим днем, во что верили наши предки и каких запретов придерживались, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
Православная церковь в Украине 23 апреля чтит память великомученика Георгия Победоносца (Юрия Победителя) - одного из самых почитаемых святых в христианстве. По старому церковному тилю святого будут вспоминать 6 мая.
Георгий происходил из Каппадокии и жил в III-IV веках. Он отличался образованностью, мужеством и благородством, сделал успешную военную карьеру при дворе императора Диоклетиан и вошел в его военный совет. Но когда император начал гонения на христиан, то Георгий, исповедовавший христианство, открыто выступил против жестоких указов и обвинил правителя в несправедливости. За это его подвергли пыткам, пытаясь заставить отказаться от веры, однако, по преданию, он всякий раз чудесно исцелялся.
Эти события имели сильное впечатление на окружающих: многие свидетели этих чудес уверовали в Христа, среди них - и жена императора, царица Александра. Все они погибли как мученики. Александру казнили вместе с Георгием после того, как она раскаялась и попросила прощения за деяния мужа.
Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю: вспоминают мученицу царицу Александру и мучеников Анатолия и Протолеона.
Продолжается вторая неделя после Пасхи, которая называется Проводы, Проводная или Поминальная. Каждый ее день имеет особый смысл и связан с поминовением усопших.
Четверг этой седмицы называют Фоминым. В эту дату принято молиться за умерших близких, заказывать заупокойные службы в храмах, посещать могилы родных, подавать милостыню и помогать нуждающимся.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
По юлианскому календарю в этот день вспоминают благоверного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре и о подвиге веры, стойкости и защиты христианства.
Что можно делать 23 апреля и что нельзя делать сегодня
К Георгию Победоносцу обращаются с молитвами о благополучии семьи, мире в доме, удаче и хорошем урожае. Святого почитают как покровителя воинов, поэтому молятся о здоровье военнослужащих, защите от врагов, болезней и нечистой силы. Девушки в этот день традиционно просят у святого достойного жениха.
В народных представлениях в Фомин четверг души умерших родственников возвращаются в свои дома. Чтобы встретить их с почтением, соблюдают особые обычаи: в одной из комнат накрывают стол и открывают окно. Помещение закрывают до самого утра и не заходят туда, чтобы не потревожить души и показать, что о них помнят.
В народе праздник называют Юрий (Егорий) Вешний, или Юрьев день. Считалось, что именно он "отмыкает" землю весной, давая начало полевым работам, и выпускает росу на поля, поэтому святого и называют Вешним - весенним.
Сам праздник был тесно связан с заботой о земле и хозяйстве: начинали сев, пахали, поливали, а борозды для хорошего урожая окропляли святой водой. Домашнему скоту уделяли повышенное внимание - его мыли, чистили, кормили и старались обеспечить хороший уход, чтобы год выдался благополучным. Также в старину в этот день умывались утренней росой - верили, что это дарит силу, молодость и помогает при болезнях глаз.
Есть и другой особый обычай на Юрия: собирают одуванчики, затем сушат их и хранят рядом с деньгами, а через несколько дней закапывают под молодыми деревьями - на достаток.
В церковный праздник 23 мая, как и в любой другой, церковь призывает избегать ссор, злословия, зависти, лени и отказа в помощи.
В народных представлениях этот день сопровождается рядом запретов. Например, верят, что что ссоры и крики могут "притянуть" грозу и даже навлечь удар молнии. Стараются сегодня не заниматься тяжелым трудом, особенно полевыми и огородными работами - это может обернуться неурожаем или градом.
Существуют и другие ограничения:
- не следует вязать и шить - чтобы не "запутать" судьбу;
- не стоит брать в руки острые предметы, чтобы избежать травм;
- нельзя устраивать шумные застолья, так как идет период поминовения усопших.
Кроме того, запрещается охотиться и рыбачить.
Народные приметы о погоде в Юрьев день
По погоде дня старались понять, каким будет лето и урожай:
- ночь теплая - к богатому урожаю хлеба;
- утро ясное и безветренное - лето будет урожайным;
- холод или утренний мороз - уродятся просо и овес;
- иней на деревьях утром - к богатому урожаю гречихи;
- день выдался теплым - лето наступит рано;
- северный ветер - к ранним осенним морозам;
- много комаров в воздухе - скоро будет тепло;
- мокрое полотенце высохло за ночь - огурцов будет много.
Считается также, что если на Юрия идет дождь, то будет много травы и хороший сенокос.