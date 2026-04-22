В народе православный праздник сегодня известен как Юрьев день.

23 апреля по новому церковному календарю вспоминают великомученика Георгия Победоносца. Эта дата также приходится на четвертый день Проводной недели, когда по традиции поминают усопших и посещают кладбища. Рассказываем, какие обычаи связаны с этим днем, во что верили наши предки и каких запретов придерживались, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Православная церковь в Украине 23 апреля чтит память великомученика Георгия Победоносца (Юрия Победителя) - одного из самых почитаемых святых в христианстве. По старому церковному тилю святого будут вспоминать 6 мая.

Георгий происходил из Каппадокии и жил в III-IV веках. Он отличался образованностью, мужеством и благородством, сделал успешную военную карьеру при дворе императора Диоклетиан и вошел в его военный совет. Но когда император начал гонения на христиан, то Георгий, исповедовавший христианство, открыто выступил против жестоких указов и обвинил правителя в несправедливости. За это его подвергли пыткам, пытаясь заставить отказаться от веры, однако, по преданию, он всякий раз чудесно исцелялся.

Видео дня

Эти события имели сильное впечатление на окружающих: многие свидетели этих чудес уверовали в Христа, среди них - и жена императора, царица Александра. Все они погибли как мученики. Александру казнили вместе с Георгием после того, как она раскаялась и попросила прощения за деяния мужа.

***

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю: вспоминают мученицу царицу Александру и мучеников Анатолия и Протолеона.

***

Продолжается вторая неделя после Пасхи, которая называется Проводы, Проводная или Поминальная. Каждый ее день имеет особый смысл и связан с поминовением усопших.

Четверг этой седмицы называют Фоминым. В эту дату принято молиться за умерших близких, заказывать заупокойные службы в храмах, посещать могилы родных, подавать милостыню и помогать нуждающимся.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают благоверного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре и о подвиге веры, стойкости и защиты христианства.

Что можно делать 23 апреля и что нельзя делать сегодня

К Георгию Победоносцу обращаются с молитвами о благополучии семьи, мире в доме, удаче и хорошем урожае. Святого почитают как покровителя воинов, поэтому молятся о здоровье военнослужащих, защите от врагов, болезней и нечистой силы. Девушки в этот день традиционно просят у святого достойного жениха.

В народных представлениях в Фомин четверг души умерших родственников возвращаются в свои дома. Чтобы встретить их с почтением, соблюдают особые обычаи: в одной из комнат накрывают стол и открывают окно. Помещение закрывают до самого утра и не заходят туда, чтобы не потревожить души и показать, что о них помнят.

В народе праздник называют Юрий (Егорий) Вешний, или Юрьев день. Считалось, что именно он "отмыкает" землю весной, давая начало полевым работам, и выпускает росу на поля, поэтому святого и называют Вешним - весенним.

Сам праздник был тесно связан с заботой о земле и хозяйстве: начинали сев, пахали, поливали, а борозды для хорошего урожая окропляли святой водой. Домашнему скоту уделяли повышенное внимание - его мыли, чистили, кормили и старались обеспечить хороший уход, чтобы год выдался благополучным. Также в старину в этот день умывались утренней росой - верили, что это дарит силу, молодость и помогает при болезнях глаз.

Есть и другой особый обычай на Юрия: собирают одуванчики, затем сушат их и хранят рядом с деньгами, а через несколько дней закапывают под молодыми деревьями - на достаток.

В церковный праздник 23 мая, как и в любой другой, церковь призывает избегать ссор, злословия, зависти, лени и отказа в помощи.

В народных представлениях этот день сопровождается рядом запретов. Например, верят, что что ссоры и крики могут "притянуть" грозу и даже навлечь удар молнии. Стараются сегодня не заниматься тяжелым трудом, особенно полевыми и огородными работами - это может обернуться неурожаем или градом.

Существуют и другие ограничения:

не следует вязать и шить - чтобы не "запутать" судьбу;

не стоит брать в руки острые предметы, чтобы избежать травм;

нельзя устраивать шумные застолья, так как идет период поминовения усопших.

Кроме того, запрещается охотиться и рыбачить.

Народные приметы о погоде в Юрьев день

По погоде дня старались понять, каким будет лето и урожай:

ночь теплая - к богатому урожаю хлеба;

утро ясное и безветренное - лето будет урожайным;

холод или утренний мороз - уродятся просо и овес;

иней на деревьях утром - к богатому урожаю гречихи;

день выдался теплым - лето наступит рано;

северный ветер - к ранним осенним морозам;

много комаров в воздухе - скоро будет тепло;

мокрое полотенце высохло за ночь - огурцов будет много.

Считается также, что если на Юрия идет дождь, то будет много травы и хороший сенокос.

Вас также могут заинтересовать новости: