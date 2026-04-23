Одна из крупнейших рек в США 'исчезла' на 5 млн лет: ученые выяснили, что произошло

Река Колорадо известна тем, что она фактически "вырезала" Большой каньон. Однако долгие годы геологи спорили о происхождении этой реки, пишет BBC Wildlife Magazine.

В ходе своего исследования ученые под руководством Джона Хэ из Калифорнийского университета узнали больше подробностей о том, как сформировалась река Колорадо. Они изучили кристаллы из образцов песчаников и обнаружили, что река впадала в озеро выше по течению, прежде чем проложила себе путь в Большой каньон.

"В некотором смысле это действительно можно считать рождением реки Колорадо, которую мы знаем сегодня", - сказал Хэ.

В издании отметили, что сейчас река Колорадо обеспечивает большую часть воды для американского Запада, поддерживая более 150 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Она служит важнейшим местообитанием для многих птиц, включая такие редкие виды как калифорнийский пастушок.

Геологи поделились, что река Колорадо существовала в западной части штата Колорадо примерно 11 миллионов лет назад. Река впервые вышла из Большого каньона примерно 5,6 миллиона лет назад, но куда она текла в течение промежуточных 5 миллионов лет, оставалось загадкой.

Новые данные указывают на то, что река собиралась в бассейн к востоку от Большого каньона на территории, которая сейчас входит в состав Навахо-Нейшен, образуя ныне пустое озеро, известное как озеро Бидахочи.

Чтобы понять, откуда взялись отложения в озере Бидахочи, ученые собрали образцы песчаников, а затем провели в них поиск цирконов. Эти кристаллы невероятно прочные и поэтому сохраняют точную геохимическую сигнатуру момента своего образования.

С помощью геохронологии детритных цирконов исследователи определили возраст кристаллов и место их происхождения. Хэ назвал цирконы "маленькими хранилищами времени".

Результаты анализа показали, что сигнатуры отложений, осадившихся примерно 6,6 миллиона лет назад в озере Бидахочи, в значительной степени совпадают с сигнатурами других отложений реки Колорадо вниз и вверх по течению. Это и ряд других факторов указывали на то, что в стоячую воду впадала полноводная река.

Ученые пришли к выводу, что река Колорадо поставляла воду и отложения в озеро Бидахочи до того, как оно переполнилось и река начала течь через Большой каньон.

"Я думаю, что есть что-то уникальное и тревожное в том, что история планеты разворачивается перед нашими глазами, но мы не можем полностью ее прочитать. Мы всегда знали, что Большой каньон существует - эта массивная возвышающаяся скальная стена, - но с каждым днем мы узнаем все больше о том, как он образовался", - заявил Хэ.

Как сформировался вулкан Этна

Ранее ученые из Лозаннского университета в сотрудничестве с исследовательницей из Национального института геофизики и вулканологии в Катании Анной Розой Корсаро раскрыли больше информации о том, как сформировался вулкан Этна.

Исследование ученых показывает, что, в отличие от обычных вулканов, где магма образуется незадолго до извержения, Этна питается небольшими количествами магмы, уже присутствующей в верхней мантии. Эта магма спорадически транспортируется к поверхности сложными тектоническими движениями, возникающими в результате столкновения Африканской и Евразийской плит.

По словам ученых, вулкан Этна, возможно, относится к малоизвестной четвертой категории вулканов: так называемым вулканам "petit-spot", впервые описанным в 2006 году японскими геологами. Эти крошечные подводные вулканы являются убедительным доказательством существования магматических карманов в верхней части мантии Земли.

