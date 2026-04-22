'Смерть Робин Гуда': названа долгожданная дата премьеры фильма (видео)

Студия A24 представила второй официальный трейлер фильма "Смерть Робин Гуда" (The Death of Robin Hood). Главную роль в картине исполняет Хью Джекман, известный по фильмам "Логан", "Росомаха".

Режиссер и сценарист фильма Майкл Сарноски сделал легенду об английском мстителе несколько мрачнее, чем в других фильмах о Робине Локсли (Робине Гуде). Как он отметил, его работа – не боевик, хотя в фильме много боевых сцен. Фильм он назвал "напряженным" и сравнил с кино о войне, где драки и смерть – борьба за выживание, а не эпическое зрелище.

По сюжету, герой Джекмана - сломленный и одинокий. После тяжелого ранения о нем заботится загадочная женщина. Она предлагает ему возможность найти последнюю цель в жизни и обрести моральное и физическое спасение.

Фильм фокусируется на физическом и психологическом истощении человека, который долгое время был символом сопротивления.

Основные съемки начались в начале февраля 2025 года в Северной Ирландии, а завершились в конце марта. Премьера "Смерти Робина Гуда" запланирована на 19 июня 2026 года.

Помимо Хью Джекмана, в фильме снялись Джоди Комер ("Убивая Еву"), Мюррей Бартлетт ("Белый лотос"), Ноа Джуп ("Аутсайдеры") и Билл Скашгорд ("Оно").

