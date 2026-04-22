Звезда 'Гарри Поттера' встретился с украинкой и поразил словами поддержки

Девушка поделилась этой трогательной историей в сети.

Украинка Диана Паско сейчас находится в США, и на днях она встретила сразу двух звезд фильмов о Гарри Поттере – Дэниела Рэдклиффа, который собственно и играл Гарри Поттера, и Тома Фелтона, актера, исполнившего роль Драко Малфоя. О встрече жительница Тернополя рассказала на своей странице в соцсети Threads.

"На днях встретила Гарри Поттера (Дэниела Рэдклиффа) и Драко (Тома Фелтона). Дэниел, как только услышал, что я из Украины, сразу подошел, взял за руку, спросил, как у меня дела. В его глазах было видно сочувствие и поддержку. Также подписал украинскую марку с военным кораблем. Лучший актер с детства", – написала Диана Паско под постом украинской певицы Джамалы.

Как оказалось, Диана Паско была на спектаклях, где играли Фелтон и Редклифф.

По ее словам, исполнитель роли Гарри Поттера сказал, что будет рад увидеть ее снова на спектакле.

Отметим, что после ролей в известной франшизе о мальчике-волшебнике Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон активно строят карьеру в театре, мюзиклах и кино.

