Сын Сумской к 70-летию актрисы засветил редкие домашние фото с ней

Вячеслав Хостикоев рассказал об особенной семейной традиции.

Народная артистка Украины Наталья Сумская 22 апреля отмечает свой день рождения. Актрисе исполнилось 70 лет. Ее сын, также актер Вячеслав Хостикоев, в честь юбилея матери рассказал, какая она в быту и чем его "впечатляет" их особая семейная традиция.

"Главная черта – это, конечно, трудолюбие. Для мамы лучший отдых – это смена рабочего плана, смена какого-то процесса", – отметил он в интервью программе "ЖВЛ".

А вот дома актриса, по словам сына, любит отдыхать от образов и театрального грима, поэтому носит обычные футболки с халатами. А еще она любит готовить, поделился актер.

Видео дня

Хостикоев добавил, что у семьи есть своя особенная традиция. После театрального сезона они всегда собираются в деревне за городом.

"Это очень приятная встреча с родителями. Это деревенский дом, где мы собираемся; это традиция приезжать туда, перезагрузиться и снова погрузиться в работу. Театр, дом, Десна – вот этот треугольник. Больше маме ничего не нужно. До сих пор меня это поражает", – рассказал Вячеслав.

Напомним, в прошлом году Наталья Сумская отреагировала на хейт в адрес актерских семей и встала на защиту сына.

