47 лет назад этот саундтрек получил 'Оскар' и стал победой №1 для певицы-рекордсменки

Дженнифер Уорнс исполнила больше оскароносных песен, чем любой другой ныне живущий артист.

Американская певица Дженнифер Уорнс (Jennifer Warnes) занимает особое место в перечне исполнителей, чьи хиты возглавляли чарты в 70-х и 80-х годов. Кроме того, она исполнила больше оскароносных песен, чем любой другой ныне живущий артист. И особенно в ее списке выделяется It Goes Like It Goes ("Как идет, так и идет"), пишет журнал Parade.

Напоминается, что эта песня была первой победой Уорнс на "Оскаре". Вторую номинацию на кинопремии исполнительница получила за саундтрек One More Hour (Ещё один час) к фильму "Рэгтайм" (Ragtime).

Песня It Goes Like It Goes и Дженнифер Уорнс - что важно знать

Композицию написали композитор Дэвид Шайр (David Shire) и поэт-песенник Норман Гимбел (Norman Gimbel) для драматического фильма 1979 года "Норма Рэй" (Norma Rae) о борьбе за права рабочих. В том же году эта классическая баллада получила "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

Как рассказывала Уорнс в интервью в 2018 году, ее карьера не была сознательной попыткой стать "востребованной певицей для киносаундтреков".

"На это можно посмотреть с двух сторон. У меня никогда не было менеджмента уровня "полковника Паркера". У меня вообще не было менеджера. У меня был план. Я в основном следовала ему: если мне предлагали работу, и она казалась интересной, где я могла чему-то научиться, я соглашалась, независимо от оплаты. Я хотела стать лучшей и научиться как можно большему в пении, а этому невозможно научиться нигде, кроме как в реальной работе", - отметила она.

Стоит отметить, что Дженнифер Уорнс называют одной из самых успешных вокалисток в истории киносаундтреков, потому что она участвовала в большем количестве оскароносных и номинированных песен, чем многие ее современники и ныне живущие артисты.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая рок-баллада дольше всего была хитом №1 в 1970-е годы.

Вас также могут заинтересовать новости: