Магнитные бури 23 апреля: ученые обрадовали прогнозом (график)

Новая магнитная буря ожидается через несколько дней, а пока ситуация будет спокойной.

В скором времени на Земле ожидается новая магнитная буря, а пока геомагнитных штормов не будет. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, скорость солнечного ветра все еще повышена из-за влияния корональной дыры, но уже сегодня-завтра она снизится до фонового уровня.

"В настоящее время не известно ни одного коронального выброса массы, направленного к Земле", - говорят исследователи, а это означает, что 23-25 апреля магнитных бурь не ожидается.

Видео дня

Прогнозируют, что следующий высокоскоростной поток ударит по Земле только после 25 апреля, но его воздействите будет не очень сильным.

"В целом, следующие несколько дней должны быть спокойными, с возможной периодичностью коротких активных периодов из-за остаточного влияния корональной дыры", - резюмируют синоптики космической погоды.

Учёные раскрыли источник магнитных бурь на Солнце

Учёные приблизились к разгадке природы магнитных бурь, обнаружив источник мощных магнитных процессов внутри Солнца. Исследование показало, что "двигатель", запускающий вспышки и выбросы плазмы, расположен на глубине около 200 тыс. км – в зоне тахоклины между слоями звезды.

Именно здесь формируются сильные магнитные поля, проявляющиеся на поверхности в виде пятен и вспышек. Данные также подтвердили связь этих процессов с 11-летним циклом солнечной активности, который влияет на магнитные бури на Земле.

