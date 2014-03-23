Решение о выводе некоторых военных частей из Крыма будет принято в ближайшее время – Тенюх

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам накануне заседания правительства и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх.

«Было проведено заседание, были приняты решения о выводе некоторых частей, в том числе семей. В ближайшее время будут приняты решения», - сказал Тенюх.Читайте такжеТенюх обвинил военных в Крыму в "слабой моральной обстановке" и велел "не плакаться"

Он подтвердил, что захват кораблей ВМС Украины действительно был. «В Крыму осуществлен захват кораблей, несмотря на то, что всем командирам был дан приказ использовать оружие. Но командиры это оружие не применяли, чтобы не допустить кровопролития», - сказал и.о. министра.

Тенюх также попросил не ретранслировать недействительную информацию о том, что вооружение на украинских кораблях отсутствует. «Я прошу вас не делать заявлений о том, что нет на кораблях продуктов, что «Ольшанский» (большой десантный корабль "Константин Ольшанский" - УНИАН) вооружен палками. Это полная ерунда и не отвечает реалиям. «Ольшанский» имеет полное вооружение, и моряки имеют на руках стрелковое оружие», - подчеркнул Тенюх.