На Донузлаве российские пулеметчики с берега блокируют украинские корабли

Об этом пишет на своей странице в Facebook начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

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“На всех кораблях 5 бригады надводных кораблей подняты флаги Украины и ВМС Украины, личный состав верен присяге на верность народу Украины.

Источники не подтверждают попытки прорыва украинских военных кораблей через баррикаду на выходе из бухты Донузлав в связи с невозможностью реализации этой задачи”, - сообщил Селезнев.

По его информации, с берега украинские военные корабли блокируются российскими военнослужащими.

“На берегу развернуты три пулеметные точки. На причальной стенке находятся вооруженные солдаты РФ”, - написал Селезнев.

По его данным, в настоящее время у причальной стенки находятся “корвет “Винница”, катера “Геническ” и “Херсон”. Рядом дислоцируются тральщик “Чернигов” и мдк “Кировоград”. На рейде бухты бдк “Ольшанский” и тральщик “Черкассы”.

“Источники подтверждают свое обращение к высшему военному руководству Украины с призывом к скорейшему разрешению сложившейся ситуации. Ждут соответствующих указаний от руководства по дальнейшей деятельности”, - пишет Селезнев.