Командир украинской воинской части в Бельбеке Мамчур освобожден из плена - СМИ
15:06, 23 марта 2014Политика
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Командир украинской воинской части в Бельбеке Юлий Мамчур освобожден из плена россиян.
Командира украинской воинской части в Бельбеке Мамчура освобожден - СМИ / Reuters
В Крыму освобожден из плена россиян командир украинской воинской части в Бельбеке Юлий Мамчур. Об этом, как сообщают украинские СМИ, сказал один из офицеров воинской части в Бельбеке майор Валерий Пиковец, передает 5 канал.
"Юлий Мамчур сегодня уже на свободе, его отпустили из военной тюрьмы, куда вчера полковника увезли российские солдаты", - сказал Пиковец.
Официальных подтверждений освобождения Мамчура из плена пока, что нет.
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