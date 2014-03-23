Командир украинской воинской части в Бельбеке Мамчур освобожден из плена - СМИ

В Крыму освобожден из плена россиян командир украинской воинской части в Бельбеке Юлий Мамчур. Об этом, как сообщают украинские СМИ, сказал один из офицеров воинской части в Бельбеке майор Валерий Пиковец, передает 5 канал.

"Юлий Мамчур сегодня уже на свободе, его отпустили из военной тюрьмы, куда вчера полковника увезли российские солдаты", - сказал Пиковец.

Официальных подтверждений освобождения Мамчура из плена пока, что нет.