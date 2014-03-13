Командир окруженной в Крыму бригады выдвинул ультиматум властям Украины

14:07, 13 марта 2014
Политика
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Командир 204 бригады тактической авиации, дислоцирующейся на аэродроме "Бельбек", полковник Юлий Мамчур выступил с обращением к руководству страны, Министерству обороны Украины, Генеральному Штабу Вооруженных Сил Украины.

Комбриг Мамчур предупредил руководство Украины, что будет вынужден открывать огонь, если не будет официальных директив

Комбриг Мамчур потребовал от руководства четких официальных директив по дальнейшим действяим, поскольку на данный момент у него есть всего лишь «устное указание держаться и не применять оружие». Он отметил, что если в ближайшее время в воинские части в Крыму не поступят распоряжения в «директивной форме», они будут действовать в соответствии с Уставом Вооруженных сил Украины вплоть до открытия огня.

«Ни для кого не секрет, какая ситуация сложилась вокруг воинских частей, которые дислоцируются в АР Крым. Находясь под постоянным давлением со стороны военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации местного населения органов местного самоуправления, имеем устное указание держаться, не поддаваться на провокации и не применять оружие», - заявил комбриг.

Он отметил, что «с каждым днем ультиматумы со стороны представителей вооруженных сил российской федерации приобретают все более жесткий характер».

«Во избежание возможных столкновений с применением оружия прошу вас в кратчайшие сроки принять взвешенное решение по дальнейшим действиям командиров воинских частей в случае угрозы жизни личному составу членам семей военнослужащих гражданского населения», - заявил полковник Мамчур.

«Ваше решение прошу довести в директивной форме до всех частей, которые дислоцируются в АР Крым», - заявил он.

«В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно Устава ВС Украины вплоть до открытия огня», - добавил Мамчур.

«При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять превосходящим по количеству вооруженности подготовке подразделениям российских войск. Но при этом готовы выполнить свой долг до конца», - говорится в заявленнии.  

Как сообщал УНИАН, ранее 50 украинских военных в Бельбеке под командованием Мамчура отбили свою часть, когда пришли без оружия на аэродром с требованием пустить их на позиции, россияне встретили их выстрелами в воздух, но затем начались переговоры.
Мамчур потребовал, чтобы украинским военным разрешили занять свои рабочие позиции, и предложил совместно нести охрану военных складов на территории аэродрома.

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