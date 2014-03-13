Командир окруженной в Крыму бригады выдвинул ультиматум властям Украины

Комбриг Мамчур потребовал от руководства четких официальных директив по дальнейшим действяим, поскольку на данный момент у него есть всего лишь «устное указание держаться и не применять оружие». Он отметил, что если в ближайшее время в воинские части в Крыму не поступят распоряжения в «директивной форме», они будут действовать в соответствии с Уставом Вооруженных сил Украины вплоть до открытия огня.

«Ни для кого не секрет, какая ситуация сложилась вокруг воинских частей, которые дислоцируются в АР Крым. Находясь под постоянным давлением со стороны военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации местного населения органов местного самоуправления, имеем устное указание держаться, не поддаваться на провокации и не применять оружие», - заявил комбриг.

Он отметил, что «с каждым днем ультиматумы со стороны представителей вооруженных сил российской федерации приобретают все более жесткий характер».

«Во избежание возможных столкновений с применением оружия прошу вас в кратчайшие сроки принять взвешенное решение по дальнейшим действиям командиров воинских частей в случае угрозы жизни личному составу членам семей военнослужащих гражданского населения», - заявил полковник Мамчур.

«Ваше решение прошу довести в директивной форме до всех частей, которые дислоцируются в АР Крым», - заявил он.

«В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно Устава ВС Украины вплоть до открытия огня», - добавил Мамчур.

«При этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять превосходящим по количеству вооруженности подготовке подразделениям российских войск. Но при этом готовы выполнить свой долг до конца», - говорится в заявленнии.

Как сообщал УНИАН, ранее Как сообщал УНИАН, ранее 50 украинских военных в Бельбеке под командованием Мамчура отбили свою часть, когда пришли без оружия на аэродром с требованием пустить их на позиции, россияне встретили их выстрелами в воздух, но затем начались переговоры.

Мамчур потребовал, чтобы украинским военным разрешили занять свои рабочие позиции, и предложил совместно нести охрану военных складов на территории аэродрома.