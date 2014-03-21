Тимошенко уверена, что Украина в ближайшее время вернет Крым

"Крым мы вернем. Это вопрос недолгого времени", - сказала Тимошенко во время интервью на телепередаче Шустер.LIVE.

"Им (российским военным - УНИАН) сегодня труднее в Крыму, чем мы себе представляем, потому что они теперь не знают наших планов, они теперь не могут понять, что мы будем делать завтра, послезавтра, и что мы в итоге будем делать с нашей территорией, и как мы ее будем возвращать", - добавила она.

Она считает, что теперь украинская власть и военные должны сделать все, чтобы "агрессор не сделал ни одного шага на континентальную Украину".

Если президент РФ Владимир Путин прибегнет к такому шагу, "мир среагирует не санкциями, тогда станет возможным весомое усиление боеспособности Украины".

Тимошенко убеждена, что если российские войска вторгнутся на континентальную часть Украины, то тогда мир будет реагировать не только экономическими санкциями против РФ, а, возможно, "это уже будет серьезное усиление способности Украины защищать свои границы".

"Да, войска НАТО введены не будут, но мы будем столь усилены, что в принципе, Россия против нас в военном плане не будет иметь аргументов", - отметила Тимошенко.

Она подчеркнула, что Украина должна быть всегда готова к тому, что "Путин переступит черту".

По ее убеждению, если президент РФ прибегнет к такому шагу, то Украина будет защищаться.

"Поэтому мы держим кулаки, чтобы такого не произошло, и чтобы мозги у Путина окончательно не съехали настолько, что он уже не чувствует под собой земли, но если он сделает шаг, то мы будем отвечать - теперь мы уже готовы", - заявила Тимошенко.